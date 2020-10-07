Otomatik vites araç satışları yüzde 74 arttı

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde satılan 388 bin 690 otomobilden 269 bin 798'i otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Toplam otomatik vites araç satışlarında ise yüzde 73,9 artış yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden gelen verilere göre, Türkiye'de otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla satılan her 10 otomobilden 7'sini otomatik vites araçlar oluşturdu.

OTOMATİK VİTES ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 73,9 ARTTI

Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Eylül sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 269 bin 798 adetle yüzde 69,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 118 bin 892 adetle yüzde 30,6'lık paya sahip oldu.

İlk yarıda satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 67,9, satışı da 155 bin 145 adet olarak belirlenmişti.

Böylece otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 73,9 artış gösterdi.

Otomatik vites araç satışları segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 92,8 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 69,1'le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 53,1 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.