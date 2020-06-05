Otomatik vites araç satışlarında hızlı yükseliş

Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk 5 ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.07 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden gelen verilere göre, Türkiye'de otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Otomatik vitesli otomobillerin pazar payı yılın ilk dört ayında yüzde 71,2 gibi oldukça yüksek bir seviyeye yükselmişti.

İlk 5 aylık verilere baktığımızda ise otomatik şanzımanlı araç satışlarındaki yükseliş yine dikkat çekti.

Bu yılın mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 102 bin 514 adetlik satışla yüzde 70, manuel şanzımanlı otomobiller de 44 bin 14 adetle yüzde 30 pay aldı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65.52 olurken, 78 bin 854 adetlik satış belirlenmişti.

Böylece bu yılın ilk 5 aylık döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 70'e yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.