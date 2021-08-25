Otomatik vites Fiat Egea yıl başında Türkiye'ye geliyor

Fiat'ın en çok satan modellerinden olan Egea'nın otomatik vites seçeneği, yeni yılın ilk aylarında ülkemizde satışa sunulacak.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, ülkemizde Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

Ülkemizde satış rekorları kıran Egea, 2021 yılının başından bu yana yani 8 aydır manuel şanzıman seçeneği ile satışa sunuluyor.

Rakiplerine kıyasla fiyat performans aracı olma yolunda büyük mücadele veren firma, otomatik vites seçeneğine sahip 2021 model Egea modelleri ile müşterilerini buluşturmak için hazırlıklarını tamamladı.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ise otomatik şanzıman seçeneğine sahip Egea modellerinin satışa sunulacağı kesin tarihi açıkladı.

YIL BAŞINDA TÜRKİYE'DE

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç tarafından yapılan açıklamaya göre, otomatik şanzıman seçeneğine sahip Egea modelleri, 2022 yılının başında Türkiye'ye gelecek.

Otomatik vites seçeneği başlangıçta benzinli modellere gelecek. Akabinde ise dizel motor seçenekleri de listeye eklenecek.