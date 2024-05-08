Otomatik vites otomobil kullananlar dikkat: Bu hataları yapmayın Türkiye'de otomatik vites otomobillerin satışı artmaya devam ediyor. Eğer otomatik bir arabanız varsa, yapmamanız gereken hataları listeledik.

ensonhaber.com

Otomatik şanzımanlı otomobiller, son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Eğer otomatik bir arabanız varsa, dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Otomatik bir araba kullanırken yapabileceğiniz en tehlikeli hatalardan 6 tanesini sizin için sıraladık.

1. Yokuş aşağı giderken boş (N) konumu kullanmayın

Eğer boş konumdayken yokuş aşağıya doğru giderseniz, bu hareket aracı hızlandırmayacak, aksine yavaşlatacaktır.

Üstelik bu durumda şanzıman, motora giden yakıtı keserek düzgün çalışması için uygun yağlamayı engeller. Bu durum araca önemli ölçüde zarar verebilir.

2. Hareket halindeyken vites değiştirmeyin

Örneğin geri vitesten sürüş konumuna geçmek gibi, hareket halindeyken vites değiştirdiğinizde, aracı durdurmak için fren yerine şanzımanı kullanmış olursunuz.

Araba dursa bile, bunun sonucunda otomatik şanzıman bandınızı aşındırmış olacaksınız.

Şanzıman bandına erişmek zordur, bu da onarımını ve değiştirilmesini pahalı ve zaman alıcı bir hale getirir.

3. Uzun süre bekleme yapacaksanız vitesi D konumunda bırakmayın

Markete girdiğimizde veya 100 saniyeden uzun kırmızı ışık beklemelerinde ve benzeri birkaç dakikalık durumlarda aracımız çalışır vaziyette iken uzun süre harekete geçmeyeceğimizi öngörüyorsak, vitesi mutlaka P konumunda bırakmamız gerekir.

Bazı otomatik viteslerde P modu olmayabilir, onlarda da N moduna alarak ve el frenini çekerek güvenli bekleyiş moduna geçebilirsiniz. Bu durum kavramanın ve şanzımanın ısınmasına sebep olabiliyor.

4. Benzin seviyesine dikkat

Depodaki benzin seviyesini düşük tutmaktan kaçının. Özellikle de arabanız otomatik vitesli ise bu durum çok masraflı olabilir.

Yakıt, aracın farklı parçalarının yağlanmasını ve motorun da düzgün çalışmasını sağlar. Yakıt hakkında sürekli olarak sıvı düzeyi düşük kalırsa, bu parçalar normalden daha hızlı aşınır.

5. Aracınıza aşırı yüklenmeyin

Ağır yükler aşırı ısınmaya neden olabilir. Ağır yüklerin çekilmesi veya taşınması şanzımanınızda erken aşınma ve yıpranmaya neden olabilir.

Çekmeniz gerekiyorsa, aracınızın gerekliliklerine uygun bir yük çektiğinizden emin olun veya özellikle çekme için tasarlanmış çekiciler veya araçlar kullanın.

6. Şanzımana su kaçırmayın

Şanzımanın içine su girerse, başınıza büyük masraflar açılabilir. Su, şanzıman ıssızlığında debriyajdaki sürtünme sağlayan parçalar tarafından emilir.

Bu, debriyaj plakalarının birbirine tutulmasını sağlayan yapışkan maddenin çözülmesine sebep olur.

Hata yaparsanız yüksek maliyetler çıkabilir

Özellikle kırmızı ışıkta bekleme sırasında yapılan vites değişiklikleri ve park edilme esnasında araç yükünün şanzımana bindirilmesi, büyük deformasyonlar oluşmasına yol açıyor.

Uzmanlara göre, şanzıman değişikliklerinde 100 bin lirayı aşan maliyetler oluşabiliyor.

Bu hatalardan kaçınarak otomatik vitesli araçlarınızı daha uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.