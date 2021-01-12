Otomatik vites otomobil satışları 2020'de artmaya devam etti

Türkiye'de satışları geçen yıl 2019'a göre yüzde 69,4 artan otomatik vites otomobillerin, toplam satışlardan aldığı pay yüzde 71,5 oldu.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

SATILAN 10 OTOMOBİLDEN 7'Sİ OTOMATİK VİTES

2020 yılında otomatik vites otomobil satışlarındaki yükseliş de devam etti. Yıl sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 436 bin 208 adetle yüzde 71,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 173 bin 901 adetle yüzde 28,5 olarak belirlendi.

Bir başka ifadeyle, satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

2019'da otomatik şanzımanlı otomobillerin satışlardaki payı 66,5, satış adedi de 257 bin 454 adet olmuştu.

Böylece geçen yıl otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'a kıyasla yüzde 69,4 artış gösterdi.