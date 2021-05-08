Otomatik vites otomobil satışları artmaya devam ediyor

Ocak-Nisan 2020'de 86 bin 473 olan otomatik şanzımanlı otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 156 bin 695'e yükseldi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839, hafif ticari araç satışları da yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

OTOMATİK VİTESLERE YOĞUN İLGİ

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk dört aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Nisan sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 156 bin 695 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 48 bin 144 satışla yüzde 23,5 olarak belirlendi.

SATILAN 10 OTOMOBİLDEN 7'Sİ OTOMATİK VİTES

Böylece, söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 71,2, satışı 86 bin 473 olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satışları adet bazında yüzde 81,2 artış gösterdi.

Bu yılın nisan ayı açısından bakıldığında toplam 48 bin 375 otomobil satışının 36 bin 923'ünü otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Bu yılın nisanı ile geçen yılın nisanı kıyaslandığında otomatik şanzımanlı otomobil satışı yüzde 142,1 artarken, otomatik vites otomobillerin satışlardan aldığı pay da yüzde 69,9'dan yüzde 76,3'e çıktı.