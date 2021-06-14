Otomatik vites otomobil satışları ilk 5 ayda yüzde 84 arttı

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları, bu yılın ilk beş aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 84,2 artışla 188 bin 676'ya yükseldi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adede ulaştı.

OTOMATİK VİTESLERE YOĞUN İLGİ

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk beş aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Mayıs sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan 188 bin 676 adetle yüzde 76,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 59 bin 301 adetle yüzde 23,9 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde, otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 69,9, satışı 102 bin 450 ve manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 30 ve satışı da 44 bin 4 seviyesinde kaydedilmişti.

MAYIS SATIŞLARINDA DA OTOMATİK VİTES LİDER

Bu yılın mayıs ayı açısından bakıldığında toplam 43 bin 138 otomobil satışının 31 bin 981'ini otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Bu yılın mayıs ile geçen yılın mayısı kıyaslandığında otomatik şanzımanlı otomobil satışı yüzde 100,2 artarken, otomatik vites otomobillerin satışlardan aldığı pay da yüzde 63,7'den yüzde 74,1'e çıktı.