Otomatik vites otomobil satışları yüzde 76,3 arttı

Otomatik şanzımanlı otomobil satışları geçen yılın aynı dönemindeki 184 bin 218 adetten, ekim sonunda 324 bin 825'e yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden gelen verilere göre, Türkiye'de otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ocak-ekim dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 76,3 arttı.

HER 10 ARAÇTAN 7'Sİ OTOMATİK

Ekim sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi. Yılın on aylık döneminde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 93 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 68,8'le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 56,2 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.