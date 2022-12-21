Otomatik vitesli Dacia Jogger Hibrit, Türkiye'ye geliyor

Otomatik vitesli Dacia Jogger Hibrit, nisan ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak.

Dacia ailesinin yeni üyesi olan çok yönlü 7 kişilik aile otomobil Dacia Jogger, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmıştı ve geçen ay ülkemizde satışa sunulmuştu.

Jogger, şimdilik 1.0 TCe turbo benzinli ve ECO-G LPG'li seçeneklerle satılıyor. Bir diğer seçenek olan Dacia Jogger Hibrit ise Nisan 2023'ten itibaren Türkiye!de satışa sunulacak.

Yeni Dacia Jogger Hibrit neler sunuyor

Hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hibrit 140, Romanya Mioventi fabrikası’nda üretilecek.

Türkiye'de Jogger ailesine otomatik vites seçeneğini de getirecek olan Jogger Hibrit, mevcut gövde renklerine ek olarak bu versiyona özel “Mineral gri” rengiyle kullanıcılara sunulacak.

Hibrit güç-aktarma sistemi ve 140 bg toplam sistem gücüyle Jogger, ürün gamında en iyi yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerini sunuyor.

