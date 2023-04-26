Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yine yükselecek

Ramazan Bayramı'nda ve sonrasında otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır veya ikinci el otomobillerin satış fiyatı artmaya devam ederken, araç sıkıntısı da yaşanıyor.
Son zamanlarda otomobil piyasasında hareketli günler yaşanırken, galericiler ise bayilerin sıfır araç satışına ilişkin uyarılarda bulunuyor.
Oto galerici Murat Açıkgöz, sadece Türkiye'de değil, dünyada fiyatların yükseldiğinin altını çizerek, şöyle konuştu
Bizde bundan payımızı aldık. Türkiye'de otomobil fiyatları çok yüksek. Çok aşırı yüksek diyebilirim. Bunun en büyük sebebi ise koronavirüs döneminde üretimde olan sıkıntılardan kaynaklanıyor.
Gelişen nüfus ile araç ihtiyacı fazlasıyla ortaya çıkınca böyle bir sorun ortaya çıktı. Bayramda bunun ekstra tuzu biberi olmuş durumda.
"Bayiler internete göre fiyat belirliyor"
Bayilerin internet satış fiyatına göre fiyat belirlediğini söyleyen oto galerici Murat Açıkgöz, sözlerine şöyle devam etti:
Bayi şu anda liste fiyatına göre değil de sarı sayfalara göre, internet rakamına göre araç satıyor. Yani 1 milyonluk bir araç var ama internette bu araç 1 milyon 200 bin liraya binici bulabiliyor. Bayi de bu aracı 1 milyon 180 bin liraya ya da 1 milyon 170 bin liraya satıyor.
Bu sene bayiler para kazanıyor, sıfır araçlar internetteki gerçek web sitelerinde olan rakamlardan değil de, sarı sayfalarda olan rakamlar üzerinden satılıyor. Böyle bir sıkıntı var.