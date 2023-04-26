Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yine yükselecek Oto galericiler, son zamanlarda bayilerin para kazandığını söyleyerek fiyatların yeniden artabileceğini söylüyor.

Ramazan Bayramı'nda ve sonrasında otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır veya ikinci el otomobillerin satış fiyatı artmaya devam ederken, araç sıkıntısı da yaşanıyor.

Son zamanlarda otomobil piyasasında hareketli günler yaşanırken, galericiler ise bayilerin sıfır araç satışına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Oto galerici Murat Açıkgöz, sadece Türkiye'de değil, dünyada fiyatların yükseldiğinin altını çizerek, şöyle konuştu

Bizde bundan payımızı aldık. Türkiye'de otomobil fiyatları çok yüksek. Çok aşırı yüksek diyebilirim. Bunun en büyük sebebi ise koronavirüs döneminde üretimde olan sıkıntılardan kaynaklanıyor.



Gelişen nüfus ile araç ihtiyacı fazlasıyla ortaya çıkınca böyle bir sorun ortaya çıktı. Bayramda bunun ekstra tuzu biberi olmuş durumda.

"Bayiler internete göre fiyat belirliyor"

Bayilerin internet satış fiyatına göre fiyat belirlediğini söyleyen oto galerici Murat Açıkgöz, sözlerine şöyle devam etti: