Otomobil alırken ekspertiz işlemlerine dikkat

Otomobil alım işlemlerinde karşınıza çıkan ekspertiz raporları, dolandırılmanıza neden olabilir. Bunun için ne yapmanız gerektiğini ayrıntılarıyla anlattık.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.

Ancak alım satım işlerinin bir hayli yoğun yaşandığı şu günlerde, dolandırıcılar da bu işlemleri yakından takip ediyor. Özellikle ekspertiz işlemlerinde dolandırıcıların kurbanı olmamak için dikkat etmeniz gerekiyor.

EKSPERTİZ RAPORU NEDİR

Ekspertiz raporu, özellikle ikinci el araç alım satımlarında sıkça duyulan bir rapor türüdür.

İkinci el araçlarda meydana gelmiş hasarların tespit edilmesi açısından oldukça yararlı olan 2. el araç ekspertiz raporu sayesinde, alıcı dolandırılması gibi problemler ortadan kalkıyor.

Ekspertiz işlemlerinde, araç sahibi ya da alıcının göremeyeceği birçok hasar kolayca tespit edilebiliyor ve bu da daha güvenli bir satın alma için gereklidir.





KÖTÜ NİYETLİ EKSPERTİZ İŞLEMLERİNE DİKKAT

Otomobil alım satım işlemlerinde dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri de ekspertiz işlemleridir. Ancak dolandırıcılar, müşterilerini kendi anlaşmalı olduğu ekspertizlere götürerek, müşterileri aracın hasarlı olmadığına ikna ediyor.

Bu da müşterilerin hasarlı aracı hiçbir şeyin farkına varmadan satın almasına neden oluyor.

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için, mutlaka ekspertiz merkezlerini daha önceden araştırın ve ziyaret edin. Ayrıca yalnızca Türk Standartları Enstitüsü'nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalar ekspertiz raporu verebiliyor. Gittiğiniz yerde bu belgenin olup olmadığını da sorabilirsiniz.

Son olarak araç satıcısının istediği ekspertiz merkezine gitmek zorunda olmadığınızı unutmayın.





SAHTE EKSPERTİZ RAPORLARI HAZIRLIYORLAR

Dolandırıcıların bir başka kullandığı yöntem ise sahte ekspertiz raporları. Piyasada isim yapmış ekspertiz firmalarının raporlarını kopyalayan kötü niyetli kişiler, daha sonra bu raporların üzerinde bilgisayar ortamında oynama yapıyor.

Yani dolandırıcılar; aracın boya, değişen parça gibi bilgilerini değiştirerek kazalı veya parçası değişmiş olan araçları orijinal gibi gösteren sahte raporlar düzenliyorlar.

Oluşturulan bu sahte raporlar, o araca ait olduğu beyan edilerek araç almayı düşünen kişilere gösteriliyor.

EKSPERTİZ MERKEZİNİ MUTLAKA SORGULAYIN

Piyasada veya internet ortamında araç satan kişilerin yaptırmış olduğu ekspertiz raporlarına güvenmemeniz gerekiyor.

Otomobil almak istediğiniz takdirde, alacağınız otomobili bildiğiniz veya işini profesyonelce yapan bir ekspertiz firmasına götürün.

Ayrıca size gösterilen ekspertiz raporlarının üzerinde telefon numaraları yer alıyor. Bu numaraları arayarak böyle bir araç için ekspertiz raporu oluşturup oluşturmadıklarını da sorabilirsiniz.

Ülkemizdeki otomobil pazarının bir hayli canlandığı şu günlerde, siz de paranızı dolandırıcılara kaptırmamak için bu işlemlere oldukça dikkat etmeniz gerekiyor.