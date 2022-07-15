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    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller..

    Otomobil devlerinin ürettikleri ilk arabalarını sizler için derledik.İşte otomobil dünyasının ilk meyveleri diye adlandırılan o arabalar..
    • 15.07.2022 - 13:55
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    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller..

    1900'lü yılların başından günümüze kadar gelişimi devam eden otomobil sektörünün ilk arabalarını hatırlıyor musunuz? Sizleri o yıllara götürerek günümüzde otomobil devi olan markaların ürettikleri ilk arabaları derledik.

    Yıllardan bu yana farklı tasarımlar ve modeller üretime devam eden markaların ilk göz ağrıları diye tabir edilen arabaları görenler nereden nereye diyor.

    İşte bazı otomobil devlerinin ürettikleri ilk arabaları..

    Hyundai - Pony (1975)

    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller.. #1

    Lamborghini - 350 GT (1964)

    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller.. #2

    Porsche 356 (1948)

    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller.. #3

    Volkswagen Beetle (1938)

    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller.. #4

    Toyota - AA (1936)

    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller.. #5

    Volvo ÖV 4 (1927)

    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller.. #6

    Rolls-Royce 10 hp (1904)

    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller.. #7

    Benz Patent - Motorwagen

    Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller.. #8


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