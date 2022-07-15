Otomobil devlerinin ilk arabaları! Nereden nereye dedirten otomobiller..

Otomobil devlerinin ürettikleri ilk arabalarını sizler için derledik.İşte otomobil dünyasının ilk meyveleri diye adlandırılan o arabalar..

1900'lü yılların başından günümüze kadar gelişimi devam eden otomobil sektörünün ilk arabalarını hatırlıyor musunuz? Sizleri o yıllara götürerek günümüzde otomobil devi olan markaların ürettikleri ilk arabaları derledik.

Yıllardan bu yana farklı tasarımlar ve modeller üretime devam eden markaların ilk göz ağrıları diye tabir edilen arabaları görenler nereden nereye diyor.

İşte bazı otomobil devlerinin ürettikleri ilk arabaları..

Hyundai - Pony (1975)

Lamborghini - 350 GT (1964)

Porsche 356 (1948)

Volkswagen Beetle (1938)

Toyota - AA (1936)

Volvo ÖV 4 (1927)

Rolls-Royce 10 hp (1904)

Benz Patent - Motorwagen