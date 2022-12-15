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    Otomobil devlerinin Rusya'dan çekilmesi Çinlilere yaradı

    Batılı otomotiv devlerinin yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarından çıkmasıyla oluşan boşluğu Çinli otomobiller dolduruyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 08:44
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    Otomobil devlerinin Rusya'dan çekilmesi Çinlilere yaradı

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da birçok otomobil üreticisi, satışları durdurma kararı almıştı.

    Ülkeye karşı alınan yaptırım önlemleri kapsamında, sadece fabrikalar kapanmamış, birçok batılı otomobil markası Rusya'daki satış ve pazarlama faaliyetlerine de son vermişti.

    Çinliler pazarı ele geçirdi

    Batılı otomotiv devlerinin yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarından çıkmasıyla oluşan boşluğu Çinli otomobil üreticileri doldurmaya başladı.

    Ocak 2022'de Çinli markaların Rusya pazarındaki payı yüzde 9 dolaylarında iken bu oran yıl içerisinde hızlı bir şekilde yükseldi ve haziranda yüzde 21'e, eylülde yüzde 27'ye ve son olarak kasım ayında yüzde 31,3'e kadar yükseldi.

    Kasım ayında Rusya'da toplam 46 bin 403 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bunların 16 bin 138 adedini Çinli markalar oluşturdu.

    rusya


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