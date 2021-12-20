Otomobil emisyonlarından kaynaklı ölümler azaldı

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, otomobil emisyonları kaynaklı ölümlerde son yıllarda azalma kaydedildi.

En basit tabirler, karbonun atmosfere salınması anlamına gelen karbon emisyonu, otomobil üreticilerinin dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında geliyor.

Son zamanlarda elektrikli otomobillerin ilgi görmesi emisyon değerlerinin düşmesine yardımcı olurken, ABD'de sevindirici bir araştırma yapıldı.

EMİSYONA BAĞLI ÖLÜMLER AZALDI

Harvard'ın Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Üniversitedeki analiz ekibinin bulgularına göre, emisyon kaynaklı ölümler 2008 yılında 27 bin 700 olarak açıklanırken, 2017 yılında bu sayı 19 bin 800'e kadar düştü.

9 yıllık süreç içerisinde azalan emisyon kaynaklı ölümler, gelecekte elektrikli otomobiller ile tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Ekibin araştırmalarına göre bu rakam, ilerleyen günlerde düşmeye devam edecek.

Harvard'da araştırmayı yöneten Ernani Choma, "Emisyon düşürmedeki çabalarımıza rağmen, büyük ve içten yanmalı modelleri piyasadan çekmeden başarılı olamayız. Yani şimdilik yapmaya çalıştığımız şeylerin meyvesini alıyoruz, fakat daha fazlasını da gözlemleyeceğiz." dedi.