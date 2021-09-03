Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi

TÜİK, otomobil fiyatlarının son 1,5 yılda ilk defa düştüğünü açıkladı. Açıklanan verilere göre; benzinli araçlarda yüzde 3,4, dizel araçlarda ise yüzde 1,72 oranında fiyat düşüşü yaşandı.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirmeye devam ederken, birçok marka üretimi durdurmak zorunda kaldı sıfır araçlar için bekleme süreleri uzadı.

Öte yandan; küresel çip krizi, dolar kurunun etkisi ve vergi oranının yüksek olması ülkemizde satılan otomobil fiyatlarının özellikle son 2 yılda fırlamasına neden oldu.

1.5 YILDIR İLK DEFA FİYATLAR DÜŞTÜ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizdeki otomobil fiyatları son 1 buçuk yıldır ilk defa ağustos ayında geriledi. Kuşkusuz bu düşüşte en büyük pay, geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesine ait.

ÖTV matrahlarının yüzdelik dilimlerinin değişmesi, birçok sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye varan indirimler yapılmasını sağlamıştı.

SATIŞLARA YANSIMADI

ÖTV değişikliği sonrası sıfır araçlarda fiyat düşüşü yaşanması, ağustos ayı satışlarını pek de etkilemedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu. Ağustosta otomobil pazarı yüzde 0,9 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 azaldı.

Fiyatlar düşmesine rağmen pazar hareketliliğinin olmamasının esas nedeni ise müşterilerin fiyatları hala yüksek buluyor olması.