Otomobil fiyatları, son 10 günde yüzde 20 arttı

Cardata verilerine göre otomobil fiyatları, dolar kurunun da etkisiyle son 10 günde yüzde 20 seviyesinde artış gösterdi.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda bu yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, özellikle sıfır araç üretimini ciddi şekilde etkiliyor.

Son zamanlarda ise sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ayında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yaptı.

11 AYDA YÜZDE 28 ARTIŞ

Cardata'nın paylaştığı rakamlar, fiyat artış oranının yıl başından bu yana artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Verilere göre, A, B, C ve D segment otomobillerin fiyat ortalaması bu yılın başında 400 bin 333 TL idi. Merkez Bankası'nın 18 Kasım'daki faiz indirimi kararının hemen öncesinde ise bu ortalamanın 512 bin 446 TL'ye yükseldiği görülüyor. Bu da yılın 11 aylık döneminde fiyatların yüzde 28 oranında arttığını gösteriyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurlarındaki artış, otomobil fiyatlarında birbiri ardına yapılan zamların tetikleyicisi oldu.

Özellikle 23 Kasım'da dövizde yaşanan artışın; A, B, C ve D segment otomobillerin ortalama fiyatını 616 bin 133 TL'ye yükselttiği belirtiliyor.

10 GÜNDE YÜZDE 20 ZAM

Paylaşılan rakamlar, son 10 günlük fiyat artış oranının yüzde 20 olduğunu gösteriyor. Kısacası sadece son 10 günlük dönemde, 11 aydakine yakın bir fiyat artışı gerçekleşti.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, enflasyon düşmedikçe ve döviz kurları gerilemedikçe araç fiyatlarının düşmeyeceğini belirtti.

FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Yalçın'a göre 2022'de yine sıfır araç bulunurluğu az olacak ve fiyatlar artmaya devam edecek.

2022'de araç satın alanların çoğunun filo ve otomobili bir yatırım aracı olarak görenlerden oluşacağını belirten Yalçın, "Orta gelirli bir kişinin bu fiyatlardan otomobil satın alması artık hayal." şeklinde konuştu.