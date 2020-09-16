Otomobil fiyatlarının nasıl arttığını gösteren görüntü: Bayide yok, galeride var

Otomobil fiyatlarının nasıl arttığını gösteren görüntü: Bayide yok, galeride var

Vatandaşın bayide bulamadığı aracın galeride satışa çıkarılması, araç arayışı içerisinde olanları isyan ettirdi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammı sonrasında iyice artan araç fiyatları, vatandaşı artık isyan noktasına getirdi.

Çok sayıda marka ve modelde bugün verilen siparişler için teslimatta minimum 2-3 ay beklenmek zorunda kalınıyor. Bu süre kimi modellerde ise daha da fazla

Sıfır araç piyasasındaki tabloda gelinen nokta ortadayken ve vatandaş bayide araç bulamazken, kimi galerilerin ellerindeki sıfır araç sayısı vatandaşı şaşırtıyor.

Sadece tek bir galerinin portföyünden farklı marka ve modellere ait 20'den fazla sıfır araç bulunuyor.

BİR MODELDEN 5 FARKLI RENK VAR

Galerilerde sıfır araç sayısının yanı sıra müşterilere sunulan renk seçenekleri de dikkat çekiyor. Vatandaşın bayide sıfır araç bulamadığı ve bulması halinde de rengine razı olduğu bu dönemde, tek bir galeride bir markaya ait satışa çıkarılan 2020 model araç beş farklı renk seçeneği ile ilana koyuluyor.

Bayide bulunmayıp, galeri tarafından satışa çıkarılan sıfır araçların fiyatlarının bayi fiyatının 20 bin TL üzerinde olduğu da iddia edilirken, sıfır araç tarafında ortaya çıkan tabloya tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ticaret Bakanlığı'nın duruma el atması için çağrıda bulundu.