Otomobil ihracatı haziranda yükselişe geçti

Koronavirüs nedeniyle nisan ve mayısta yaşanan ihracat düşüşü, haziranda yeniden toparlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil sektörü, normalleşme ile birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.

Özellikle nisan ve mayıs ayında gerçekleşen düşük ihracat rakamları, haziran ayı ile birlikte yeniden yükselişe geçti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden edinilen bilgilere göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından binek otomobillerin ocak-haziran ihracatı 4 milyar 295 milyon 797 bin dolar oldu.

ESKİ RAKAMLARA YAKLAŞTI

Otomotiv sektörünün toplam ihracatında yüzde 40'lık paya sahip binek otomobilin dış satımı, haziranda koronavirüs salgını öncesi ihracat rakamlarına yaklaşmayı başardı.





EN ÇOK İHRACAT FRANSA'YA YAPILDI

Sektör, haziranda en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım geçen yıla göre yüzde 31.77 azalışla 154 milyon 870 bin dolar olarak kayda geçti.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 20 artarak 75 milyon 76 bin dolardan, 90 milyon 150 bin dolara çıktı.

İhracatta 3. sırada yer alan İsrail'e dış satım yüzde 166 artış gösterdi. Bu ülkeye ihracat 23 milyon 654 bin dolardan, 62 milyon 984 bin dolara yükseldi.

Sektörün geçen yıl 25 milyon 98 bin dolarlık binek otomobil ihraç ettiği Slovenya'ya bu yılın aynı döneminde 40 milyon 267 bin dolarlık ürün gönderildi.

Otomotiv sektörünün Mısır'a ihracatı ise yüzde 163 artarak 13 milyon 812 bin dolardan, 36 milyon 316 bin dolara çıktı.

İhracat artışlarında dikkati çeken bir diğer ülke ise Bulgaristan oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 117 artış göstererek 6 milyon 550 bin dolardan, 14 milyon 205 bin dolara yükseldi.