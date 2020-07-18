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    Otomobil pazarlarında yeni koronavirüs önlemleri

    Otomobil satışı yapılan pazarlarda alınacak koronavirüs önlemleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 08:55
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    Otomobil pazarlarında yeni koronavirüs önlemleri

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı da oldukça etkilendi. Ancak normalleşme sürecinin başlaması ve açıklanan kredi destek paketleri sayesinde oto pazarı yeniden canlanmaya başladı.

    Sağlık Bakanlığı otomobil satışı yapılan açık hava oto pazarlarında, alınması gereken tedbirleri açıkladı.

    HER 4 METREKAREYE 1 KİŞİ

    Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı, müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye "bir kişi" olacak şekilde planlanacak. Maske takmak zorunlu, girişlerde de ateş ölçümü yapılacak.

    OTO

    ARAÇLAR DA SOSYAL MESAFEYE UYACAK

    Alınan önlemlere göre satılacak araçlar arasında, en az 2 metre mesafe olması gerekiyor. Görevli bir personel, kurallara uyulup uyulmadığını da denetleyecek.

    Ayrıca otomobili incelerken içine oturmanın ve çeşitli alanlarına dokunmanın bulaşma riski yarattığı belirtildi.

    Test sürüşü yapılması halinde ise araçta, şoför dahil herkes maske takmaya devam edecek. Sürüş sırasında araca en fazla 3 kişi alınacak.

    Araçlarda klima çalıştırılmayacak ve satış esnasında müşteri ile satıcı tokalaşmayacak.

    Koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek için, otomobil pazarlarında bu kurallara uymanız gerekiyor.

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