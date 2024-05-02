Otomobil piyasasına yeni düzenleme: Bayilere zam yasağı geliyor Ticaret Bakanlığı’nın yeni taslağına göre bayiler aracı aldıktan sonra zam yapamayacak ve ön ödeme yüzde 10’u geçemeyecek

ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamını genişletiyor.

Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.

Ön ödemeye de sınır geldi

Taşıt satışında alıcıdan, en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek. Ayrıca galeriler, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde alıcıya teslim edecek.

Garanti süresi içinde arızalanan araç için üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilinceye kadar, bayi tarafından ücretsiz ikame taşıt verilecek.

Alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakla, Mercedes, BMW, Audi, Peugeot gibi yabancı markaların Türkiye'deki satış ve dağıtımını yapan distribütörlere de önemli yükümlülükler gelecek.

Distribütörler, bayiler arasında rekabeti bozabilecek uygulamalarda bulunamayacak ve bir bayiyi bir ay içinde son üç yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlayamayacak

3 gün önceden fiyat artışı bildirilecek

Taşıt fiyatındaki değişimleri 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak olan distribütörler, fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında zam yapamayacak.

Distribütörler, tavsiye edilen otomobil satış fiyatının elektronik ortam üzerinden erişilebilir olmasını da sağlamak zorunda kalacak.

İkinnci el oto pazarına da düzenleme geliyor

Yeni taslakla birlikte, internet üzerindeki ikinci el otomobil piyasasına da çeşitli düzenlemeler gelecek.

İnternet ortamında ikinci araç el değerlemesi yapan kişi ve şirketler; satıcının beyan ettiği taşıtın marka, model, cins, tip, kasa, yakıt, şanzıman, donanım, aksesuar, kilometre ve renk bilgileri ile taşıtın hasarlı, arızalı, boyalı ve değişen parça bilgilerini dikkate alarak ön değerleme yapacak.

Model yılına göre 8 yaşın ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için ön değerleme sonucunda verilen fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark, yüzde 5'ten fazla olamayacak.

Fiziksel inceleme sonucunda tespit edilen satıcı beyanına ilave arıza ve kusurların giderilmesine ilişkin bedel bu farka eklenebilecek.