Otomobil satın alımında dijitalin gücü artıyor

Otomobil tüketicisinin 3'te 2'sinden fazlası, satın alma sürecinde bilgi toplamak için internete yöneliyor.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, Mobilite Tüketici Endeksi (MCI 2022) araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Elektrikli araçların yükselişinin otomobil satın alma deneyiminin şekillenmesindeki rolünü de ortaya koyan araştırmaya göre, tüm otomobil tüketicilerinin 3'te 2'sinden fazlası, olası satın alma sürecinde bilgi toplamak için uygulamalar, web siteleri ve sosyal medya gibi dijital kanalları kullanıyor.

AA'nın haberine göre, gelişmiş ürün deneyimi ve teknolojinin etkin kullanılmasının öneminin arttığını ortaya koyan araştırma, günümüzde en fazla öne çıkan yeni teknolojilerin, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve "metaverse" olduğunu gösteriyor.

Fiziksel iletişim etkisini koruyor

MCI 2022'ye göre, tüm otomobil müşterilerinin yüzde 57'si, elektrikli araç müşterilerinin ise yüzde 60'ı bir sonraki arabalarını bir bayiden almayı planladıklarını söylüyor.

Araştırma, tüketicilerin satın alma yolculuklarının en azından belirli kısımlarında hızlı ve kullanışlı dijital araçlardan yararlanmaya giderek daha sıcak baktıklarını da ortaya koyuyor.

Tüketicilerin yüzde 60'ından fazlası, bir test sürüşü rezervasyonu yapmaya ya da almayı düşündükleri yeni bir otomobilin fiyatını çevrim içi olarak araştırmaya sıcak baktıklarını söylüyor.

Satın almayı düşündükleri otomobili özelleştirmek için ise çevrim içi uygulamaları kullanacaklarını söyleyen tüketicilerin oranı yaklaşık yüzde 50.