Otomobil satışları 87 bin adet ile temmuzda rekor kırdı

Türkiye'de otomobil pazarı, temmuz ayında 87 bin 401 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek bir rekora imza attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.

TEMMUZDA REKOR KIRILDI

Geçen yıl Türkiye otomobil pazarında temmuz ayında 17 bin 927 olan satış rakamı, bu yıl 87 bin 401 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Temmuz ayındaki otomobil satışlarıyla gelen rekoru değerlendirdi.

Şahsuvaroğlu, temmuz ayındaki 87 bin 401 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile bir rekora imza atıldığını söyleyerek, "Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelenmiştir. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Bunun yanında özellikle kamu bankalarının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta yüzde 0.49 faiz oranıyla finansman imkanı tanımaları temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir.

"TALEP ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır.” dedi.

"TÜRKİYE PAZARI YÜZDE 60 BÜYÜDÜ"

Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarının yılın ilk 6 ayında toplam yüzde 39.5 azaldığını da hatırlaran Şahsuvaroğlu, "Avrupa pazarında yılın ilk yarısında 1 milyon 131 bin 843 adetlik otomobil satışı gerçekleşti. Bu, geçen yıl 1 milyon 491 bin 465 adetti. Avrupa pazarı daralırken Türkiye pazarındaki kademeli artış ile pazarımız Ocak-Temmuz döneminde yüzde 60 oranında büyüdü.

Bu büyümenin yıl sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Sektörümüz beklenen yere aşama aşama tekrar gelecektir.” ifadelerini kullandı.

"TEDARİK SIKINTISI BİTECEK"

Son olarak şartlarda herhangi bir değiliklik olmayacağı takdirde tedarik sıkıntısının da kademeli olarak normale döneceğini belirten OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Ülkemizde satılan otomobillerin yüzde 60’ı ithal. Şu durumda fabrikaların tam kapasiteyle olmasa da yavaş yavaş normal seviyelerine ulaşmasıyla birlikte tedarik ile ilgili sıkıntının da yakında bitmesini bekliyorum.

Şu an müşteri taleplerine hemen karşılık veremiyoruz ve bekleme süresi oluşuyor. Öngöremediğimiz pandeminin yarattığı etkiyi halen yaşasak da otomotiv sanayii ve yetkili satıcılık sistemi elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Temmuz ayındaki sonuçlar bu gayretin çok açık göstergesidir.” diyerek sözlerini tamamladı.