Otomobil satışları ağustosta ikiye katlandı

Ağustos ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet oldu.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, normalleşme dönemi ve açıklanan kredi destek paketiyle yeniden canlanmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2020'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın ağustos ayına göre 134,4, otomobil pazarı yüzde 106 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında arttı.

AĞUSTOSTA 61 BİN ARAÇ SATILDI

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17 bin 161 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarında ise, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,5 oranında artış yaşandı.