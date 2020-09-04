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    Otomobil satışları ağustosta ikiye katlandı

    Ağustos ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 09:02
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    Otomobil satışları ağustosta ikiye katlandı

    Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, normalleşme dönemi ve açıklanan kredi destek paketiyle yeniden canlanmıştı.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2020'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın ağustos ayına göre  134,4, otomobil pazarı yüzde 106 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında arttı.

    otomobil

    AĞUSTOSTA 61 BİN ARAÇ SATILDI

    Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17 bin 161 adet oldu.

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

    Hafif ticari araç pazarında ise, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,5 oranında artış yaşandı.

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