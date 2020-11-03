Otomobil satışları, ekim ayında yüzde 90,9 arttı

Ekim 2020'deki otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil sektörü, normalleşme dönemi ve açıklanan kredi destek paketiyle biraz toparlanmıştı. Ancak aylardır artan fiyatlara rağmen ülkemizdeki otomobil pazarı büyümeye devam ediyor.

OTOMOBİL VE TİCARİ PAZARI YÜZDE 79,1 BÜYÜDÜ

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca otomobil satışları, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.





EKİM AYINDA ARTIŞ DEVAM ETTİ

Bu yılın ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.



Sadece otomobil satışları bu dönemde yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,7 arttı.

EN ÇOK BENZİNLİ TERCİH EDİLDİ

2020'nin ekim ayı sonunda otomobil pazarında en fazla benzinli motor tercih edildi. Bu dönemde; benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay, dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 pay, otogazlı otomobil satışları da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 pay aldı.

Ekim sonu itibarıyla, 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

TAHMİNLER YÜKSELDİ

Öte yandan, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı tahmini ise 700-750 bin adet aralığından 725-775 bin adet aralığına yükseltildi.