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    Otomobil satışları ilk altı ayda düştü

    Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk altı ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9,3 geriledi.
    • 06.07.2022 - 08:35
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    Otomobil satışları ilk altı ayda düştü

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-haziran dönemi ve haziran ayına ilişkin verileri paylaştı.

    Yayınlanan rapora göre, yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,3 daralarak 357 bin 904 adede düştü.

    AA'da yer alan habere göre, söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

    Haziranda az da olsa artış var

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 1 artarak 80 bin 652 adede yükseldi. Söz konusu pazar, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4 arttı.

    Geçen ay 2021'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 2,9 artarak 64 bin 134 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 azalarak 16 bin 518 adet oldu.

    otomotiv


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