Otomobil satışları kasım ayında yüzde 36,4 arttı

Kasım ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 Ocak-Kasım dönemi ve kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.

Söz konusu verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılının 11 aylık dönemde, geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

OTOMOBİL SATIŞLARI KASIMDA YÜZDE 34,6 ARTTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, kasım ayında yüzde 37,8, otomobil pazarı yüzde 34,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 oranında arttı.

Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 artarak 15 bin 784 adet oldu.

10 YILLIK ORTALAMALAR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 artış gösterdi. Son olarak hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 azaldı.