Otomobil satışlarına sıkı denetimler geliyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında 6 bin kilometre ve 6 ay şartı getirilmesinin ardından 15 Eylül’den itibaren denetimlerin sıkılaştırılacağı uyarısı yaptı.h

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Sıkı denetimler yolda

1 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek olan satış sınırlamasından, 16 Ağustos’tan önce tescil edilenler istisna tutulmuş ve bunlara da 15 Eylül’e kadar bu araçların pazarlanması ve satışı zorunlu kılınmıştı.

Bu tarihe kadar satılamayanların ise yeni kurallara tabi olması hükme bağlanmıştı. Ticaret Bakanlığı, 16 Ağustos’ta yürürlüğe giren 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının uygulamasını sağlamak üzere 15 Eylül’den itibaren denetimlere ağırlık vereceğini ve aykırı davrananlara idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanacak." denildi.

Aracın kilometresi sözleşmede yazılacak

Noterler, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer vermek zorunda. Satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise noterler, alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer vermek zorunda.

Ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Ticaret Bakanlığı'na günlük olarak aktarılıyor.

15 Eylül 2022tarihinden itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de bakanlıkla paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti de mümkün hale gelecek.

İlanlar takip edilecek

İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak.