Otomobil satışlarının haziranda rekor kırması bekleniyor Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır kilometre araç pazarının haziran ayında 9 günlük bayram tatiline rağmen rekor kırmasını beklediklerini açıkladı.

Türkiye otomotiv pazarı, pandemi ve ardından yaşanan çip ve lojistik krizlerinin etkilerini azalarak yaşamaya devam ediyor.

Markaların en büyük problem olarak gördüğü tedarik sorunları devam etse de satışların sürekli olarak artması dikkat çekiyor.

Satışlar mayısta rekor kırdı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın mayıs ayında, yüzde 70,9 büyüyerek 111 bin 356 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138’e ulaştı.

Haziranda yeni bir rekor bekleniyor

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır kilometre araç pazarının haziran ayında 9 günlük bayram tatiline rağmen rekor kırmasını beklediklerini açıkladı.

Böylece, tüm zamanların en yüksek haziran ayı satışıyla birlikte ilk 6 aylık satışlar 550 bin adeti aşmış olacak

Gelmiş geçmiş en yüksek haziran ayı pazarının 2016 yılında 91 bin adet olarak gerçekleştiğini hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, şu ifadeleri kullandı: