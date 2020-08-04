Otomobil üreticileri 132 milyar dolarlık rekor borç aldı

Automotive News Europe'un araştırmalarına göre otomobil üreticileri, mart ayından beri toplam 132 milyar dolar borçlandı. Bu borcun 53 milyar doları ise faiz.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını adım adım tüm dünyaya yayılınca birçok otomobil üreticisi, satış bayilerini kapatarak üretimi de tamamen durdurdu.

Her ne kadar normalleşme dönemi ile birlikte üreticiler yeniden fabrikaları açsa da şirketler son aylarda büyük sıkıntılar yaşıyor.

Durum böyle olunca birçok üretici çareyi yüksek krediler almakta buluyor. Ancak alınan krediler, sektörün rekor seviyede borçlanmasına neden oldu.

132 MİLYAR DOLAR BORÇ

Automotive News Europe'un araştırmalarına göre otomobil üreticileri, mart ayından beri toplam 132 milyar dolar borçlandı.

Bu borçların 79 milyar doları yeni borç kategorisinde sınıflandırılırken, 53 milyar doların faizler olduğu ifade edildi.

Mart ve haziran ayları arasında zirve gören kredi ve destek talepleri, satışların yavaş yavaş artması ile birlikte geçtiğimiz ay 100 milyon dolara kadar düşmüş durumda. Ayrıca bazı firmaların borçlarını ödemeye başladığı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Ford, Renault ve PSA gibi birçok otomobil üreticisi, kendi kemer sıkma politikalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

2021'DEN ÖNCE TOPARLANMA BEKLENMİYOR

Maliyeti azaltarak kârlılığı artırmayı planlayan üreticilerin pek çoğuna göre, 2021 yılından önce satışların eski seviyesine gelmesi nederedeyse imkansız.