Otomobil üreticileri Brexit için 1 milyar dolar harcadı

Otomobil üreticileri Brexit için 1 milyar dolar harcadı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılış süreci, otomotiv endüstrisine şimdiden 1 milyar dolara mal oldu.

İngiliz çıkışı anlamına gelen "British exit" kelimelerinden oluşan ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması anlamına gelen Brexit, otomobil üreticilerini de oldukça zor durumda bırakıyor.

Otomotiv liderleri bir süredir hükümetleri oluşacak zarara karşı uyarıyor olsa da tüm markalar ciddi bir çarpışmaya hazırlanmayı sürdürüyor.

İddialara göre bu hazırlıklar, şimdiden üreticilerin kasasından 1 milyar dolara yakın para çıkarttı.

İngiliz Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nin (SMMT) hesaplarına göre bu masrafların arkasında direkt olarak Brexit hazırlıkları bulunuyor. Adada üretim yapan markaların pek çoğu şimdiden stoklarını doldurmaya yaklaşmış durumda.

47 MİLYAR POUND ZARAR YOLDA

SMMT, daha önce İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız şekilde ayrılmasının "intihar etmek ile" eşdeğer olduğunu açıklamıştı. Derneğin verilerine göre bu karar sektöre 47 milyar pound gibi ciddi bir zarar verecek.

Dernek, 31 Aralık'ta tamamlanacak Brexit sürecinden önce hükümete çağrı yapmayı sürdürüyor.

Özellikle koronavirüs salgını ile darbe alan üreticiler, anlaşmasız Brexit kararı ile açılan yarayı bir daha kapatamayabilir.

Kaynak: Motor1 Türkiye