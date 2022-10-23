Otomobil üreticileri, elektrikli araçlar için 1.2 trilyon dolar harcayacak

Otomobil üreticileri, elektrikli araçlar için 1.2 trilyon dolar harcayacak

Dünyanın başlıca otomotiv üreticileri, elektrikli araç üretimi ve bataryaların üretiminde kullanılan hammaddeler için 2030'a kadar yaklaşık 1,2 trilyon harcamayı planlıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda, pek çok Avrupa ülkesindeki hükümetler yeni benzinli otomobil satışlarının yasaklanması için son tarihleri belirlemeye başladı.

Bu nedenle elektrikli araçlara olan talep gelecek yıllarda daha çok artacağından, markaların bu pazara yapacağı yatırımlar da büyük önem arz ediyor.

Benchmark Mineral Intelligence ve üreticilerin verilerine göre otomotiv ve batarya üreticileri daha önce görülmemiş seviyelerde elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Analistlere göre otomotiv üreticileri, 2030'a kadar 54 milyon bataryalı elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Bu sayı, toplam araç üretiminin yüzde 50'sinden fazlasına denk geliyor.

2030'a kadar 1.2 trilyon dolar yatıracaklar

Dünyanın başlıca otomotiv üreticileri, elektrikli araç üretimi ve bataryaların üretiminde kullanılan hammaddeler için 2030'a kadar yaklaşık 1,2 trilyon harcamayı planlıyor.

Otomotiv ve batarya üreticileri, elektrikli araç üretimi için 2030'a kadar batarya üretim kapasitesini 5.8 terawatt/saate (TWh) yükseltmeyi hedefliyor.

Elektrikli araç yatırımlarında Tesla önde geliyor. Şirket CEO'su 2030'a kadar 20 milyon elektrikli araç üretme planını duyurmuştu.

Bu üretim için 3 terawatt/saat ile çalışan bataryalara ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor.

Volkswagen'den 100 milyar dolar

Volkswagen 2030'a kadar küresel elektrikli araç portfolyosunu oluşturmak için 100 milyar dolar harcama yapmayı, Avrupa ile Kuzey Amerika'da yeni batarya fabrikaları kurmayı ve kilit hammadde arzını bu şekilde sağlamayı planlıyor.

Toyota'dan 70 milyar dolar

Toyota elektrikli araç üretmek ve batarya üretimini artırmak için 70 milyar dolar yatırımda bulunmayı, 2030'a kadar ise en az 3,5 milyon batarya ile çalışan elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ford yeni elektrikli araçlara ayrılacak bütçeyi artırmaya devam ediyor. Mevcut yatırım bütçesi 50 milyar dolar olan şirket 2030'a kadar yaklaşık 3 milyon elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

Bu seviye, Ford'un mevcut üretim hacminin yarısına denk geliyor. Mercedes-Benz elektrikli araç geliştirme ve üretimi için en az 47 milyar dolar ayırırken, BMW, Stellantis ve General Motors şirketlerinin de her biri elektrikli araç ve bataryalar için en az 35 milyar dolar harcamayı planlıyor.