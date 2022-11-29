Otomobil üreticileri rekor kâr elde ediyor

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin araştırmasına göre, dünyanın en büyük otomobil üreticileri kârlarını artırmayı sürdürüyor.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY, 16 otomobil üreticisinin ocak-eylül dönemi finansal sonuçlarına ilişkin araştırmasını yayınladı.

Buna göre, yarı iletken (çip) arzının iyileşmesi ve lüks araçlara olan güçlü talep, otomobil üreticilerinin iyi kâr elde etmesini sağlıyor.

Üçüncü çeyrekteki kârlar en yüksek seviyeye çıktı

AA'nın haberine göre, 16 şirketin hem toplam satışları hem de toplam kârları, üçüncü çeyrekte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

İlk sırada Mercedes var

Faaliyet kârı açısından Mercedes-Benz, yaklaşık 5,2 milyar euro ile ilk sırada yer alırken, Mercedes Benz'i, 4,7 milyar euro ile Volkswagen izledi.

Alman lüks otomobil üreticisi BMW ise 3,7 milyar euroluk faaliyet karı ile beşinci sırada yer aldı.

Alman üreticilerin, Çin pazarında geçen yılın aynı çeyreğine göre satışlarını yüzde 28 artırması dikkati çekti. Mercedes-Benz, Çin'de yüzde 67 ile en çok büyüyen marka oldu.

Araştırmaya göre, koronavirüs salgınında büyük bir sorun olan yarı iletken arzı toparlanırken, özellikle birinci sınıf araçlara olan talep yüksek kalmaya devam ediyor.