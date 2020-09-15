Otomobil üreticilerine daha sıkı emisyon kuralları yolda

Avrupa Birliği'nin yeni getireceği emisyon kuralları; araçların, 2030 yılındaki emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmesini kapsıyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca Avrupa Birliği de yeni adımlar atmak zorunda kalıyor.

Dieselgate skandalı ile birlikte tüm yetkiyi eline alan Avrupa Birliği, gelecekte de üreticileri bir hayli zorlayacak.

Reuters'in haberine göre Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Senatosu'nun kapısını yeni emisyon kuralları ile çalmaya hazırlanıyor. Bu kurallar içerisinde, 2030 yılında araçların, emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmesi de var.

Güncel sınırlamalarda bu rakam yüzde 37.5 olarak açıklanmıştı. Eğer bu oran yüzde 50'ye yükselirse, pek çok üreticinin V8 motorları tercih etmemeye başlayacağını söylememiz gerekiyor.

Alman otomobil üreticileri derneği olan VDA, bu iddiaların doğru çıkması halinde önlem alacaklarını ve kararı reddedeceklerini şimdiden açıkladı. Şimdilik Avrupa Komisyonu'ndan ise net bir açıklama gelmiş değil.

ÜRETİCİLERİN EMİSYON SKANDALLARI

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Volkswagen'in bünyesinde bulunan lüks spor otomobil üreticisi Porsche ise benzer bir iddia ile gündeme gelmiş ve Almanya'nın Federal Motorlu Taşıtlar Bürosu (KBA), motor verilerinde manipülasyon yaptığı iddialarıyla Porsche'ye geniş çaplı bir soruşturma açmıştı.

2008 ve 2013 yılları arasında Panamera modelleri için üretilen benzinli motorlar soruşturma kapsamına girdi. İddialara göre Porsche, bu motorlar üzerinde çeaşitli donanımlar ve yazılımlar ile emisyon verilerini manipüle etmiş.

Sadece geçtiğimiz yıl Alman savcılar ile 630 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Porsche, dizel motorlarda Volkswagen'in kullandığına benzer bir donanım kullanıldığını itiraf etmişti.