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    Otomobil üreticilerinin yeni gelir kapısı: Aylık abonelik

    Dijital platformlarda rastladığımız abonelik sistemleri, artık otomobil üreticileri tarafından da sıkça kullanılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:25
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    Otomobil üreticilerinin yeni gelir kapısı: Aylık abonelik

    Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

    Günümüzde Lexus, Toyota ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

    Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

    UZAKTAN ÖZELLİK EKLENEBİLECEK

    Yeni abonelik sistemleri, internete bağlı araçlara ekstra yetenekler eklenebilmesini ya da uzaktan bazı özelliklerin etkinleştirilip kapatılmasını sağlayacak.

    Bununla birlikte kullanıcılar gelişmiş hız sabitleyici veya ısıtmalı koltuklar gibi ekstra özellikler için aylık olarak ücret ödeyecek.

    Otomobil üreticilerinin yeni gelir kapısı: Aylık abonelik #1

    MÜŞTERİLER RAHATSIZ

    Hiçbir müşteri, araç satın aldıktan sonra bile ödeme yapmaya devam etmek istemez.

    Kullanıcılardan büyük tepkiler alması beklenen yeni abonelik sistemi hakkında konuşan JD Power analisti Kristin Kolodge, abonelik sisteminin ilk satın alma işleminden itibaren üreticilere yıllarca tekrar eden bir gelir akışı sağlayacağını söylüyor.


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