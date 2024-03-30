Otomobil üreticisi BYD, 7 milyon elektrikli araç üretim barajını aştı Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi rekabetinde Tesla ile kapışan BYD, 7 milyonuncu elektrikli aracını banttan indirdi.

ensonhaber.com

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken otomobil üreticisi BYD, Volkswagen'in 15 yıl süren Çin pazarındaki liderliğine son vermiş ve geçtiğimiz yıl Çin'in en çok satış yapan otomobil markası olmuştu.

2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 62 seviyesinde büyüyerek 3 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, yeni bir rekora imza attı.

7 milyon elektrikli araç üretti

Yeni enerji araçları (NEV'ler) ve güç pillerinin üretiminde dünya lideri olan BYD, 25 Mart'ta 7 milyonuncu aracı olan DENZA N7'yi Çin'deki Jinan fabrikasında banttan indirdi.

BYD, dünya çapında 7 milyon NEV üreten ilk otomobil üreticisi olarak kayıtlara geçti.

2021’in Mayıs ayında 1 milyonuncu yeni enerji aracını üreten BYD, 18 ayda bu rakamı üçe katlamış ve bu tarihten 9 ay sonra 5 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimini gerçekleştirmişti.

BYD'nin NEV satışları 2023 yılında 3,02 milyon adede ulaşarak küresel NEV satışlarındaki liderliğini sürdürdü.