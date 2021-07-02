Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk 6 ayda yüzde 55 büyüdü

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-haziran döneminde yüzde 55 artarak 394 bin 701'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-haziran dönemi ve haziran ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 büyüyerek 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

HAZİRANDAKİ SATIŞLAR 80 BİNE DAYANDI

Yalnızca bu yılın haziran ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.

Haziranda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artışla 17 bin 471 olarak belirlendi.

10 YILLIK ORTALAMALARDA ARTIŞ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12 arttı. Otomobil satışları, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,9 yükseldi.

SEDAN GÖVDE TİPİ İLK SIRADA

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre bakıldığında ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 payla SUV ve yüzde 22,6 payla da hatchback otomobiller takip etti.

EN ÇOK BENZİNLİ TERCİH EDİLDİ

Yılın ilk 6 aylık döneminde, benzinli otomobil satışları 201 bin 295 adetle pazardan yüzde 64.9 pay, alırken, dizel otomobil satışları 68 bin 451 adetle yüzde 22,1 pay, hibrit otomobil satışları 25 bin 119 adetle yüzde 8,1, oto gazlı otomobil satışları 14 bin 569 adetle yüzde 4,7 pay aldı. Bu dönemde 891 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Yılın altı aylık döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 75,7, manuel şanzımanlı otomobillerin payı da 24,3 oldu.