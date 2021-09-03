Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ilk 8 ayda yüzde 24,3 büyüme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Raporda yer alan verilere göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet olarak kayıtlara geçti.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 23,3 ARTTI

Otomobil satışları, yılın 8 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 391 bin 392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

AĞUSTOS SATIŞLARI 50 BİNİ GEÇTİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu. Ağustosta otomobil pazarı yüzde 0,9 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 azaldı.

Ağustosta otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet olarak gerçekleşti.

SEDAN İLK SIRADA

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,9 pay ve 160 bin 18 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,4 pay ve 134 bin 712 adet satış ile SUV, yüzde 22,6 pay ve 88 bin 626 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

EN ÇOK BENZİNLİ TERCİH EDİLDİ

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde, benzinli otomobil tercihi bu yılın ilk 8 aylık döneminde de devam etti.

Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları 257 bin 319 adetle pazardan yüzde 65,7 pay alırken, dizel otomobil satışları 80 bin 650 adetle yüzde 20,6 pay, hibrit otomobil satışları 32 bin 885 adetle yüzde 8,4 pay, otogazlı otomobil satışları 19 bin 342 adetle yüzde 4,9 pay aldı. Bu dönemde 1.196 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 295 bin 321 adetle pazardan yüzde 75,5, manuel şanzımanlı otomobiller de 96 bin 71 adetle yüzde 24,5 pay aldı.