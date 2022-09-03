Otomobil ve hafif ticari araç satışları düştü

Otomobil satışları, 2022 yılı ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adede geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu paylaştı.

AA'nın haberine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 daralarak 458 bin 446 adet oldu.

Otomobil satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2 daralarak 103 bin 903 adet oldu.

Ağustosta düşüş devam ediyor

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ağustos ayına göre yüzde 17,3 daralarak 48 bin 336 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35.230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 küçülmeyle 13 bin 106 adet oldu.

Pazarın yüzde 88,3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 176 bin 358 adetle yüzde 49,7 pay, B segmenti otomobiller 134 bin 896 adetle yüzde 38 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise pazarda en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller yüzde 40,2 pay (142 bin 559 adet) aldı.

SUV otomobilleri; yüzde 36,9 pay ve 130 bin 856 adet satış ile Sedan, yüzde 20,8 pay ve 73 bin 840 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.