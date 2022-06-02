Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 19 arttı

2022 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 19,1 oranında büyüyerek 65 bin 167 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mayıs dönemi ve mayıs ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu paylaştı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak kayda geçti.

Otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adede düştü.

Mayıs ayı özelinde yüzde 19 artış var

2022 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 19,1 oranında büyüyerek 65 bin 167 adet oldu. Böylece, yıl başından bu yana pazarda devam eden daralma da mayıs ayıyla birlikte sona erdi.



Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak hesaplandı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu.

SUV otomobiller pazardan yüzde 41 oranında pay alırken, sedan otomobiller yüzde 35, hatchback araçlar ise yüzde 22 pay aldı.

En çok benzinli tercih edildi

Yakıt tipine göre değerlendirildiğinde, Ocak-Mayıs döneminde benzinli otomobil satışları pazardan yüzde 70.6 pay alırken, dizel modellerin payı yüzde 16,1 olarak kayıtlara geçti.

Hibrit otomobil satışları yüzde 10,3 pay, otogazlı otomobil satışları yüzde 2,2 pay aldı. Bu dönemde 1.764 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.