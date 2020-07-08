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    Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 66 arttı

    Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.3 artarak 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 08:41
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    Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 66 arttı

    Koronavirüs sürecinde oldukça zor durumda kalan otomotiv pazarı, normalleşme dönemiyle birlikte yeniden hareketlendi.

    Salgın döneminde düşen satışlar,  son aylarda sürekli olarak yükselmeye devam ediyor.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı sonuçlarınım açıkladı.

    HAZİRANDA YÜZDE 66 ARTIŞ VAR

    Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.3 artarak 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti.

    Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 66 arttı #1

    Toplam pazar, 2020 yılı haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

    ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, özellikle haziranın son haftasında beklentilerinin üzerinde bir satış olduğunu belirterek, pazarın 71 bine ulaşmasının tüm markalar için sürpriz olduğuna işaret etti.

    KREDİ PAKETİ DE ETKİLİ OLDU

    Bilaloğlu, satışlardaki bu hızlı yükselişte 2018'den bu yana bekleyen talebin yanı sıra haziran ayında devreye giren düşük faizli kredinin etkili olduğunu belirtti.

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