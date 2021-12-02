Otomobil ve hafif ticari satışları kasımda yüzde 24,9 azaldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları; bu yılın kasım ayında, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 24,9 azalışla 60 bin 216 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-kasım dönemi ve kasım ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu paylaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azalışla 60 bin 216 olarak kayıtlara geçti.

2021 yılı Kasım ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 adet olarak kaydedildi.

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak-Kasım 2021'de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışları ise 2021 Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.

VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR DAHA ÇOK SATTI

Bu yılın ocak-kasım döneminde, pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 280 bin 235'le yüzde 54,1 pay, B segmenti otomobiller de 164 bin 963 satışla yüzde 31,8 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 39,4 payla yine Sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri yüzde 35 payla SUV ve yüzde 23,7 payla da hatchback otomobiller takip etti

EN ÇOK BENZİNLİ TERCİH EDİLDİ

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Ocak-kasım döneminde benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle satışlardan yüzde 66,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4,6 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 2 bin 415 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Kasım sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 393 bin 726 adetle yüzde 76 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 124 bin 568'le yüzde 24 oldu.

Öte yandan sektör temsilcileri, pazarda araç bulunurluğu noktasında hala sorunlar yaşandığını, müşterilerin her istediği aracı bulamadığını dolayısıyla bunun da satışlara olumsuz yansıdığını belirtiyor.