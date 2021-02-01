Otomobil ve hafif ticari satışları, son 10 yılın ocak ayı rekorunu kırdı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak ayında beklentileri aşarak 40 bin adedi geçti. Böylece satışlarda son 10 yılın ocak ayı rekoru kırılmış oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak ayında beklentileri aşarak 40 bin adedi geride bıraktı.

Böylece satışlarda son 10 yılın ocak ayı rekoru kırılmış oldu. Satışlardaki bu artışta, markaların 2020’den tüketiciye sunduğu çeşitli kampanyalar etkili oldu. Ocak satışlarıyla moral bulan sektör, yıl sonu hedeflerini de yukarıya çekti.

YÜZDE 45 ARTIŞ

2020 Ocak ayında yaklaşık 27 bin otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 45 artış anlamına geliyor. Sektörün 10 yıllık satış ortalaması ise yaklaşık 30 bin seviyesinde.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, ocak ayı sonunda pazarın 40 binin üzerinde olmasını beklediklerini söyledi. Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, “Ocak ayı satışları beklentilerimizin üzerinde oldu. Filo tarafında henüz hareketlilik yok ama perakende tarafı hareketlendi.” dedi.

Gülan, ocak satışlarının sektöre moral verdiğini, yıl sonu beklentilerini de artırdığını vurguladı. Yılın ilk haftalarında 2021 sonu için 700-750 bin adetler konuşulurken, geçen hafta Nissan gibi bazı markalar bu rakamı 850 bin adetlere kadar çıkardı.

Kaynak: Dünya