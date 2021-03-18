Otomobilde taksit sayısı fiyatlara yansıyabilir

Sektör temsilcileri, otomobil alımına getirilen taksit imkanından sonra fiyatların yüzde 5-10 arasında artabileceğini söylüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

Kararı çok olumlu bulduklarını belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Pandemi nedeniyle insanlar ayakta durmaya çalışıyor. 60 aya kadar taksitlendirmeyle özellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin satışında ciddi canlanma bekliyoruz.

Birkaç aydır fiyatlarda bir yükselme yoktu. Ama arz, talep dengesi tabi bu, talep olursa fiyatta da ona göre bir oynaklık olur.

"FİYATLAR YÜZDE 5-10 ARTABİLİR"

Piyasa çok durağan, iş yapamaz hala geldik o yüzden fiyatlarda aşırı bir yükselme beklemiyorum. Hareketlenmeden sonra talep büyük olursa yüzde 5,10 artış olabilir, onun dışında bir atış olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SATIŞLARA YANSIR"

Özkan, “Karar çok daha yeni insanlar genelde bilgi almak için geliyor. Satışlara önümüzdeki haftadan itibaren yansır diye düşünüyorum. Birçok insan da taksit sayısının artmasını bekliyordu.

Sektörün bahara hareketlenerek gireceğini tahmin ediyorum. Havaların düzelmesiyle insanların otomobile ihtiyacı da artacaktır. 20 Mart’tan itibaren talep bekliyoruz bu da her sektöre fayda sağlayacaktır.” dedi.