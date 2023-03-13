Otomobilde yakıt ve karbon emisyonu etiketi dönemi Yönetmelik değişikliği ile otomobillerin yakıt tüketimi ve karbon emisyonu etiketlendiriliyor.

Yönetmelik değişikliği ile otomobillere yakıt tüketimi ve karbon emisyonu etiketleri geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece tüm yakıt tipleri için standart etiket formatı oluşturulacak.

Bilgilendirme etiketi olacak

Elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araçlar farklı şekilde sınıflandırılacak. Doğaya verdiği zarar bilgilendirme etiketinde yer alacak.

Etiketlerde, karbon emisyon değerleri göre 13 basamak yer alacak. Sıfır emisyon değeri olan otomobiller A sınıfında yer alacak.

Uygulama 1 Haziran'a kadar ihtiyari olarak değerlendirilecek. Sonrasında ise zorunlu hale getirilecek.