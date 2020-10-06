Otomobiller için dizel devri sona eriyor

Yılın ilk 9 ayında dizel otomobillerin payı yüzde 40,7’ye indi. Bunun en önemli nedeni ise birçok markanın dizel otomobil satışını durdurması olarak gösterildi.

Gelecekte elektrikli otomobiller yaygınlaşarak dizel otomobillerin yerini alacak. Hatta bazı hükümetler, şimdiden ilerisi için adımlar atarak belirli tarihlerden sonra benzinli ve dizel araçların satışına izin vermeyecek.

Hükümetlerin çevreci politikalar nedeniyle dizel otomobillere yasak getirmesi, tüketicilerin satın alma tercihlerini oldukça değiştirdi.

Dizel otomobillerin satışları düşerken, pazar payları hızla geriledi. Bunu gören otomotiv firmaları da dizel otomobil üretip satışa sunmaktan vazgeçti.

Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Bazı otomotiv firmaları tümüyle dizel otomobil satışını durdurdu. Bazıları ise ürün gamındaki bir iki modelde dizelden vazgeçti.





ÜRETİCİLER TEK TEK DİZELDEN VAZGEÇİYOR

Dizel otomobil satışına son veren ilk marka Japon Toyota oldu. Toyota, 2019'dan bu yana satışa sunduğu bütün modellerinde dizel motor seçeneği sunmuyor.

2021'de Avrupa'da dizel motor seçeneğini kaldırma kararı alan Honda, Türkiye'de erken davrandı. Türkiye'de Civic başta olmak üzere tüm modellerde dizel motor satışına son verdi.

Civic'te müşterinin dizel motor talebi fabrikasyon LPG ile karşılanırken, CR-V'de dizelin yerini benzinli hibrit motor aldı.

Volkswagen'in Golf modelinde de artık dizel seçeneği sunulmuyor. Seat'ın Leon ve Ibiza modellerinde de dizel seçeneği yok.

Dizelden vazgeçen markalar kervanına son olarak Citroen katıldı. Yenilenen Citroen C3, dizel motor seçeneği olmadan Türkiye'de satışa sunuldu.



DİZELDEKİ KAYIP HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2018'de yüzde 58 olan dizel araçların payı 2019'da 5,7 puan düşerek yüzde 52,3'e geriledi.

Dizeldeki kan kaybı 2020'de de devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında dizel otomobillerin payı yüzde 40,7'e indi. Böylece dizel otomobiller son iki yılda 17,3 puan kaybetti. Son bir ayda ise kayıp 0,5 puan oldu. Ağustos sonu itibariyle dizelin payı yüzde 41,2 seviyesindeydi..

AVRUPA ELEKTRİKLİYE GEÇİYOR

Avrupa'da dizel otomobillerin payı ağustos sonu itibarıyla yüzde 27 oldu. JATO verilerine göre benzinli otomobillerin payı ise yüzde 61'den yüzde 49'a geriledi.

Avrupa'da dizelin yerini hibrit ve elektrikli otomobiller aldı. Hibrit ve elektrikli otomobillerin payı ağustos sonunda yüzde 8'den yüzde 21'e çıktı.

