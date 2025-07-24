Otomobillerde ÖTV oranları değişti: İşte eski ve yeni fiyatlar

Otomobil piyasasını derinden etkileyecek bir gelişme yaşandı ve araçlardaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile matrahları değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, içten yanmalı, elektrikli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve pick-up dahil tüm araç türlerinin vergilendirmesi yeniden şekillendiriliyor.

Bu değişiklik sonucunda bazı yerli üretim araçların fiyatları düşerken, özellikle elektrikli araçların ve pick-up'ların fiyatları ciddi oranda artacak.

İÇTEN YANMALI OTOMOBİLLERDE YENİ ÖTV DİLİMLERİ

İçten yanmalı motorlu otomobiller için de ÖTV dilimlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni vergi dilimleri artık yüzde 70'ten başlayıp, aracın matrahına ve motor hacmine göre yüzde 220'ye kadar yükseliyor.

Yapılan bir diğer önemli değişiklik ise motor hacmi eşiğinin 1300 cc ve altından, 1400 cc ve altına yükseltilmesi oldu.

Bu durum, bazı yerli üretim otomobillerin daha düşük olan yüzde 70-75'lik ÖTV dilimine girmesine olanak tanıyarak fiyatlarını düşürebilir.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÖTV'Sİ ARTTI

Yeni düzenlemenin en çok etkilediği segmentlerden biri elektrikli araçlar oldu. Daha önce yüzde 10'dan başlayan en düşük ÖTV oranı, yeni kararla yüzde 25'e yükseltildi.

Elektrikli araçlardaki yeni ÖTV oranları artık lüks segmente doğru sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olarak uygulanacak.

PICK-UP'LARA AĞIR VERGİ YÜKÜ

Yeni ÖTV düzenlemesindeki en sert artış ise pick-up tarzı araçlarda yaşandı. Daha önce yüzde 4 gibi oldukça düşük bir vergi oranına sahip olan pick-up'ların ÖTV'si, yeni kararla yüzde 50'ye çıktı.

Bu devasa artış, pick-up modellerinin fiyatlarında çok ciddi bir yükselişe neden olacak ve bu segmentteki pazar dinamiklerini tamamen değiştirecek.

FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELEN ARAÇLAR

Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte, 1400 cc altı motora sahip ve matrahı yeni dilimlere uygun olan bazı yerli üretim otomobillerin fiyatlarında bir miktar düşüş yaşanması bekleniyor.

Ancak ithal araçların büyük çoğunluğu, elektrikli araçlar ve özellikle pick-up modelleri, bu yeni vergi oranları nedeniyle ciddi zamlarla karşı karşıya kalacak.

İşte bazı otomobillerin eski ve yeni fiyatları:

TOGG

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin TL > 1 milyon 636 bin 363 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin TL > 1 milyon 909 bin 89 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin TL > 2 milyon 79 bin 543 TL

TESLA

Model Y Arkadan Çekiş: 1 milyon 866 bin 203 TL > 2 milyon 120 bin 684 TL

Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 2 milyon 662 bin 783 TL > 2 milyon 948 bin 78 TL

Model Y Long Range 4 Çeker: 3 milyon 465 bin 581 TL > 3 milyon 790 bin 772 TL

MINI

Elektrikli Mini Cooper Countryman: 2 milyon 944 bin 900 TL > 3 milyon 260 bin 422 TL

Fiyatı düşen otomobiller

FIAT

Egea 1.4 Easy: 1 milyon 104 bin 900 TL > 1 milyon 43 bin 515 TL

Egea 1.4 Urban: 1 milyon 224 bin 900 TL > 1 milyon 156 bin 849 TL

Egea Cross 1.4 Street: 1 milyon 259 bin 900 TL > 1 milyon 189 bin 904 TL

Egea Cross 1.4 Urban: 1 milyon 324 bin 900 TL > 1 milyon 251 bin 292 TL

OPEL

Corsa 1.2 100 HP Manuel Edition: 1 milyon 312 bin TL > 1 milyon 239 bin 110 TL

Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition GS: 1 milyon 506 bin TL > 1 milyon 464 bin 165 TL

RENAULT

Clio Evolution 1.0 TCe X-tronik 90 HP: 1 milyon 497 bin TL > 1 milyon 455 bin 415 TL

FORD

Puma Titanium 1.0L EcoBoost Manuel: 1 milyon 559 bin 800 TL > 1 milyon 516 bin 471 TL

HYUNDAI

i10 1.2 MPI 79 HP Manuel: 1 milyon 129 bin TL > 1 milyon 66 bin 276 TL

i20 MPI 79 HP Jump Manuel: 1 milyon 234 bin TL > 1 milyon 165 bin 443 TL

KIA

Picanto 1.0L 63 PS Manuel: 1 milyon 210 bin TL > 1 milyon 142 bin 142 TL

VOLKSWAGEN

Polo Impression 1.0 80 PS Manuel: 1 milyon 708 bin TL > 1 milyon 660 bin 554 TL

ÖTV'li Fiyat Artışları (Pick-up / Ticari)

ÖTV değişikliği sonrası fiyatı artan ticari araçlar:

Ford Ranger:

Başlangıç Paketi: 2 milyon 820 bin 200 TL > 4 milyon 67 bin 594 TL

Tam Donanım: 3 milyon 954 bin 100 TL > 5 milyon 703 bin 27 TL

Volkswagen Amarok:

Başlangıç Paketi: 2 milyon 902 bin TL > 4 milyon 185 bin 576 TL

Tam Donanım: 3 milyon 312 bin TL > 4 milyon 776 bin 923 TL

Toyota Hilux:

Başlangıç Paketi: 2 milyon 69 bin TL > 2 milyon 984 bin 133 TL

Tam Donanım: 2 milyon 970 bin TL > 4 milyon 283 bin 652 TL

SsangYong Musso Grand:

Başlangıç Paketi: 1 milyon 735 bin TL > 2 milyon 502 bin 403 TL

Tam Donanım: 1 milyon 799 bin 412 TL > 2 milyon 595 bin 305 TL

Otokar Foton Tundland:

Başlangıç Paketi: 1 milyon 65 bin 224 TL > 2 milyon 385 bin 900 TL

Tam Donanım: 1 milyon 956 bin 240 TL > 2 milyon 821 bin 500 TL