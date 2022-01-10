Otomobillerde sinema deneyimi: BMW, 31 inçlik 8K araç içi ekranını tanıttı

BMW, arka koltukta oturanlar için 31 inç büyüklüğünde 8K çözünürlüğe sahip Theatre Screen ekran ile sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de 31 inçlik 8K araç içi ekranını görücüye çıkardı.

Arka koltukta oturanlar için sinema deneyimi yaşatmayı amaçlayan "Theatre Screen" isimli ekran, aracın tavan döşemesinden aşağıya doğru açılıyor.

Şirket, sorunsuz araç içi eğlence deneyimlerini mümkün kılan içerik ve teknolojiyi bir araya getirmek için Amazon Fire TV'yi' seçtiklerini söylüyor, ancak Amazon platformundaki içerik, 4K olarak oynatılacak.

30'DAN FAZLA HOPARLÖR

Theatre Screen konseptine Bowers & Wilkins'in 30'dan fazla hoparlörü eşlik edecek. İzleyicilerin 4D ses deneyimi yaşayabilmeleri adına arka koltukların içine de hoparlör yerleştirileceği belirtildi.

Theatre Screen'in ne zaman ya da ne kadar bir ücretle müşterilere sunulacağı henüz bilinmiyor; ancak BMW, yakında seri üretime geçecek bir araçta benzer bir teknolojinin sunulacağını söylüyor.