Otomobillerde yapay zeka devri: Volkswagen şirket kurdu Volkswagen, yapay zeka şirketi kurarak otomobillerine daha fazla özellik getirmek istiyor.

ensonhaber.com

Son yıllarda oldukça gelişen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı.

Otomobil üreticileri de günümüzde artık yapay zekayı araçlarına entegre etmeye çalışıyor.

Örneğin, günlük hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran, konuşma dilini anlayan ve işleyen sohbet-tabanlı yapay zeka programları, otomobil üreticileri için önemli bir avantaj sağlıyor.

Ayrıca yapay zeka, otonom sürüş sistemlerinin de sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Volkswagen şirket kurdu

Volkswagen Grubu, yapay zeka geliştirme ve araçlara entegre etme alanında çalışacak yeni bir alt şirket olan "AI Lab"i kurdu.

Şirket, kendi projelerini oluşturmak yerine dış ortaklar tarafından geliştirilen yeni teknolojileri optimize etmeyi hedefliyor.

Daha sonra, bu teknolojiler prototiplere dönüştürülecek ve uzman yazılımcılar ile VW Grubu'nun alt markalarında çalışan mühendisler, bu teknolojileri model gamının genelinde sunmak için çaba harcayacak.

AI Lab, özellikle sesli asistanlar, şarj optimizasyonu, bakım önerileri ve araçlar arası iletişim gibi konulara odaklanacak.