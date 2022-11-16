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    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor

    Tekirdağ'da 44 yıl önce LPG'li araç fikrini geliştiren Halit Avcıoğlu, benzin buharıyla çalışan otomobil motoru tasarladı.
    • 16.11.2022 - 08:03
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    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor

    Tekirdağ'da yaşayan Halit Avcıoğlu, benzin buharıyla çalışan otomobil motoru tasarladı. Yakıttan yüzde 50 tasarruf eden Avcıoğlu, geliştirdiği sistemi önce kendi aracına uyarladı.

    LPG'nin mucidinden yeni buluş

    Otomobil tamircisi Halit Avcıoğlu, 1978 yılında LPG'li otomobil fikrini ilk ortaya atanlar arasında yer almış, TRT ekranlarında aracını mutfak tüpü ile çalıştırmıştı.

    Aradan yıllar geçti ve Avcıoğlu 2020 yılında başka bir yeniliğin peşine düştü. Önce yuvarlak pistonlu motoru geliştirdi, ardından 1 litre benzin ile 100 kilometre yol yapabilecek kare pistonlu motor tasarladı.

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor - VİDEO

    Benzin buharıyla çalışan motor geliştirdi

    Amacının kare pistonlu motor olduğunu söyleyen Avcıoğlu, ''Yuvarlak pistonu 4-5 ay kullandım, arabama taktım. Mükemmel performans, 4000 cc'lik bir motor, şurada en az 2000-2500 cc güç var. Ama benim amacım kare pistonlu ortaya çıkarmak'' dedi.

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor #1

    Ancak destek bulamayınca projesini rafa kaldırdı. 71 yaşındaki Halit Avcıoğlu pes etmedi ve bu kez benzin buharıyla çalışan motor tasarladı.

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor #2

    ''Yapılacak çok şey var inanın''

    Avcıoğlu, benzini motorun sıcak suyu ve rezistans aracılığıyla ısıttı. Burada buharlaşan benzinin karbüratör vasıtasıyla motora ulaşmasını sağladı.

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor #3

    Patent başvurusu yapan Avcıoğlu, ''Patent başvurularımı yaptım. Henüz almış değiliz. Ama aldık kabul ediyoruz. Çünkü dünya yüzünde böyle bir şey yok. Benzin kadar etkili ve performanslı en az yüzde 50 tasarruflu. Yapılacak çok şeyler var inanın. Mesela Togg bugün araba üretiyoruz, yani bir gurur verici bir olay" diye konuştu.

    Mucit Avcıoğlu'nun isteği, Türkiye'ye bir miras bırakmak.

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor #4

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor #5

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor #6

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor #7

    Otomobillere LPG takan mucitten benzin buharıyla çalışan motor #8


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