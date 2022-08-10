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    Otomobillere yönelik düzenleme stokçuların planlarını bozdu

    Otomobillere yönelik düzenleme stokçuların planlarını bozdu

    Stokladıkları araçları bayi fiyatının üzerinde satışa çıkaran galericiler, yeni düzenleme öncesi ellerindeki araçları çıkarmaya çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 13:55
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    Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından otomobil üretimlerinde de bazı sorunlar yaşandı.

    Üretimin düşmesi, ardından da kur dalgalanmaları araç fiyatlarını tavan yaptırdı.

    Bu dönemde araç stoklayan galericiler, büyük bir fırsatçılığa imza attı.

    Bayi satış fiyatının üzerindeki fiyatlarla araçları satışa sunan galericiler, hükümetin yapacağı düzenlemenin ardından fiyatları aşağıya çekmeye başladı.

    Ticaret Bakanı açıkladı: 6 ay ve 6 bin km şartı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak." açıklamasını yaptı.

    Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı VİDEO

    Fiyatlar aşağıya çekildi

    Bu açıklamanın ardından galericiler, bayi fiyatlarının altında satış rakamları belirledi.

    Otomobillere yönelik düzenleme stokçuların planlarını bozdu #1

    Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, araç satış sitesinde fiyatları düşüren galericileri Twitter hesabından paylaştı.

    Otomobillere yönelik düzenleme stokçuların planlarını bozdu #2

    Otomobillere yönelik düzenleme stokçuların planlarını bozdu #3

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