Otomobillere yönelik düzenleme stokçuların planlarını bozdu

Stokladıkları araçları bayi fiyatının üzerinde satışa çıkaran galericiler, yeni düzenleme öncesi ellerindeki araçları çıkarmaya çalışıyor.

Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından otomobil üretimlerinde de bazı sorunlar yaşandı.

Üretimin düşmesi, ardından da kur dalgalanmaları araç fiyatlarını tavan yaptırdı.

Bu dönemde araç stoklayan galericiler, büyük bir fırsatçılığa imza attı.

Bayi satış fiyatının üzerindeki fiyatlarla araçları satışa sunan galericiler, hükümetin yapacağı düzenlemenin ardından fiyatları aşağıya çekmeye başladı.

Ticaret Bakanı açıkladı: 6 ay ve 6 bin km şartı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak." açıklamasını yaptı.

Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı VİDEO

Fiyatlar aşağıya çekildi

Bu açıklamanın ardından galericiler, bayi fiyatlarının altında satış rakamları belirledi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, araç satış sitesinde fiyatları düşüren galericileri Twitter hesabından paylaştı.